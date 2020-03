Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referindu-se la votul privind învesitrea Guvernului Cîțu, că social-democrații sunt cei care fac jocul politic.

”În locul PSD eu aș învesti guvernul Cîțu”, a susținut Băsescu, ironic.

”În momentul de față, conducătorul jocului politic este PSD. Ei vor decide în sediul central care e pasul următor. Personal cred că nu vor susține ideea de anticipate până la capăt chiar dacă aparent ar fi tentați să o facă. (...) În locul PSD eu aș învesti guvernul Cîțu ca să am de ce să-l dau jos peste două săptămâni. (...) Mi se pare perioada asta de instabilitate într-un moment extrem de prost. Mai sunt câteva luni până la alegerile la termen.

Vă rog să vă dați seama ce înseamnă forța României de a negocia într-un moment difici la Bruxelles, nu numai din punct de vedere al României, ci în care liderii UE nu reușesc să aibă un acord pentru contribuția la bugetul Uniunii pentru perioada 2021-2027. (...) Am văzut prea multe ca să îmi spuneți cum e privit un guvern interimar.

După părerea mea este un moment nefericit să creezi artificial condiții pentru lipsă de stabilitate pentru că nu este o necesitate politică, a fost o ambiție politică”, declarat Traian Băsescu.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, că social-democrații vor vota împotriva Guvernului Cîțu.

"Vom face ce am spus și înainte. Vom merge la vot, vom vota împotriva Guvenului Cîțu. Vom merge în sală și vom vota împotrivă și vom vedea cu atenție dacă PNL respectă deciziile CCR, dacă își vor vota propria propunere", a declarat Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.