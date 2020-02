Traian Băsescu: ”Este clar că a fost înțelegere între PSD și liberali. A fost un troc. Vor plăti ambele partide” (VIDEO)

Europarlamentarul Traian Băsescu este de părere că PNL și PSD au făcut o înțelegere astfel încât, social-democrații să obțină rămânerea la alegerile locale într-un singur tur, iar liberalii - alegerile anticipate.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ” Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, fostul șef al statului a catalogat mișcările de pe scena politică drept ”un târg de joasă speță”.

”Am un gust tare amar. S-a jucat o piesă proastă în fața publicului. Este clar că a fost înțelegere între PSD și liberali să-și asume Orban răspunderea pe alegeri în două tururi și să fie o moțiune de cenzură prin care să cadă guvernul, în așa fel încât, pe de o parte, să rămână vionța PSD de a avea alegeri locale într-un singur tur, iar, pe de altă parte, PSD a fost de acord cu dorința PNL de a avea alegeri anticipate. A fost un târg de joasă speță, jucat public. Nu înțeleg de ce nu au spus public «fraților, ne-am înțeles să nu mai fie alegeri în două tururi și să fie anticipate»”, a declarat Băsescu.

