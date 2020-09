Traian Băsescu, întrebat de ce i-a numit „bișnițari” pe cei de la USR: „Ei abia așteaptă, unii să pună mâna pe spitale, alții trăiesc cu tot soiul de finanțări de la buget” (VIDEO)

Traian Băsescu a explicat, duminică seară, de ce i-a numit „bișnițari” pe cei de la USR. Întrebat de Silviu Mănăstire, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician”, din ce motiv a folosit acest cuvânt, candidatul PMP la Primăria Capitalei a răspuns: „Ei abia așteaptă, unii să pună mâna pe spitale, alții trăiesc cu tot soiul de finanțări de la buget, deci să mă lase în pace...”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.