TRAIAN BĂSESCU, față în față cu SILVIU MĂNĂSTIRE, în emisiunea 'DOSAR DE POLITICIAN', duminică, de la ora 21.00 (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu este invitatul special al lui Silviu Mănăstire, într-o ediție eveniment a emisiunii ”Dosar de Politician”, duminică, de la ora 21.00, pe B1 TV.

Traian Băsescu și Silviu Mănăstire vor discuta despre situația actuală a României și despre conflictul Președinție - Guvern.

”Dacă se adâncesc animozitățile, nu ne mai lipește nimeni la loc”, susține fostul șef de stat.

Totodată, cei doi vor discuta despre cum va arăta scena politică în anul 2019.

”Deocamdată nu există un adversar competitiv pentru Klaus Iohannis”, mai afirmă senatorul PMP.

Analizele și explicațiile fostului președinte Traian Băsescu, doar pe B1 TV, în emisiunea ”Dosar de Politician”, moderată de Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.