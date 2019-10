Traian Băsescu: „Iohannis a apărat foarte bine direcția României, chiar dacă PSD a încercat să mai fugă către Est” / Fostul președinte propune „două subiecte de dezbatere majoră”: „Reîntregirea țării și Constituția” (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu a declarat, joi seară, în direct pe B1 TV, că reîntregirea teritorială a României și modificarea Constituției, în sensul de a unifica puterea executivă, fie prin revenirea la monarhie, fie prin transformarea în republică prezidențială, ar fi trebuit să fie principalele teme ale campaniei din noiembrie 2019.



„Eu am încercat să-i conving pe foștii mei colegi din PMP, că nu mai sunt un membru activ, dar sunt foarte apropiat de ei. E un partid născut pentru că am vrut eu. Am încercat să-i conving să insiste pe două lucruri: Reîntregirea țării, și eu mi-am făcut datoria la Strasbourg, unde s-a scos o declarație inițiată de baltici, legată de Pactul Ribbentrop-Molotov, și am reușit să reintroduc un amendament, în care să se recunoască, prin vot, faptul că România a rămas teritorii nerevenite la patria-mumă în urma pactului Ribbentrop Molotov.



Aș vedea două subiecte de dezbatere majoră. Reunificarea țării, de aceea Tomac a și cerut un Minister al Reîntregirii, și, al doilea, Constituția. Constituția, în care să se dezbată, vrem 300 de parlamentari sau 460, câți avem acum, vrem Parlament unicameral sau bicameral, vrem monarhie constituțională sau republică. Sau republică parlamentară.



Constituția României este un document excepțional, dar care a fost făcut sub imperiul grijii să nu se mai creeze un dictator. Atunci s-au creat aceste duble-chei, între Executiv și Președinte. Am depășit faza. Trebuie să luăm o decizie cu privire la un sistem politic eficient. Aș fi făcut din Constituție o temă majoră. Tema Reîntregirii și tema Constituției”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Fostul președinte a comparat situația prezentă cu cea din anul 2009, când el însuși câștiga al doilea mandat la Cotroceni. Traian Băsescu a explicat că, la acea vreme, era în joc miza direcției pe care trebuia să meargă mai departe România, lucru ce nu mai este necesar acum, pentru că președintele Iohannis a întărit parcursul euroatlantic al României, în ciuda eforturilor PSD de a-l devia.



„Da, miza era formidabilă în 2009, pentru că eu am preluat o țară care nu prea știa în ce direcție să o ia. Chiar dacă intrase în NATO, nu era încă un partener NATO convins și am consolidat relația transatlantică, cu al doilea Parteneriat Strategic. Primul a fost făcut de Emil Constantinescu. Pe urmă, cu Obama am făcut Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI, care este un document complet, pe care puțini îl citează. A consolidat enorm relația transatlantică. În plus, am reușit să aducem cel mai mare summit NATO din istorie, cel de la București din 2008, înlocuind Lisabona. Cei care au fost cu mine în delegație știu foarte bine că a fost pur și simplu subiect ridicat în discuțiile cu președintele Bush.



Cred că miza direcției nu mai este. Din acest punct de vedere trebuie să recunoaștem că Iohannis a apărat-o foarte bine, chiar dacă PSD a încercat să mai fugă către Est, către Extremul Orient. A încercat să mai fugă încolo, președintele Iohannis a ținut garanțiile de direcție - au fost la Cotroceni”, a adăugat Traian Băsescu.



În acest context, fostul șef al statului a subliniat că, în 2009, el a avut o misiune mult mai grea decât are Klaus Iohannis în prezent, având în vedere că Mircea Geaonă era un contracandidat mult mai important decât Viorica Dăncilă sau Dan Barna.



„Nu putem să-l comparăm pe Geaonă cu doamna Dăncilă sau pe Geoană cu Barna. Erau candidați mai grei decât astăzi”, a mai spus Traian Băsescu.

