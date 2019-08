Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat, marți seara, la B1 TV, că Viorica Dăncilă nu va participa la alegerile prezidențiale și că PSD o va susține pe Dana Gâtbovan, recent propusă pentru funcția de ministru al Justiției.

”Am dubii că Dăncilă va mai candida. Eu o susțin pe Dana Gârbovân la Justiție. Mie mi s-a părut nefirească demisia din magistratură, atât de rapidă, și fără să se consulte cu președintele, ca să știe dacă o acceptă sau nu. Mi s-a părut ori pripită, ori ținta nu este ocuparea funcției de ministru al Justiției. A fost prea în viteză demisia din magistratură și mă gândesc la o eventuală candidatură din partea PSD la prezidențiale.

Dacă PSD recurge la o formulă de mare prestigiu, cum e Dana Gârbovan, poate să intre în turul 2. Sunt într-o situație dificilă.”, a declarat Traian Băsescu.

