Băsescu: SUA nu vor ierta Iranul pentru terorism de stat / Generalul Soleimani are pe conștiință mii de oameni / SUA și Europa sunt mult mai pregătite să prevină atacuri teroriste decât acum 2-3 ani (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că Iranul are ca politică de stat terorismul, iar generanul iranian Qassem Soleimani, lichidat de americani, are pe conștiință mii de oameni.

„Este o criză care va fi tranșată după alegerile din SUA. Trump a fost extrem de rezervat acum, pentru că e în fața unor alegeri, dar SUA nu vor ierta Iranul pentru terorism de stat, nu pentru altceva. Sunt statul din Orientul Mijlociu care are ca politică de stat terorismul”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

O lovitură în forță „e amânată, pentru că o declanșare a unor operațiuni militare contra Iranului, care ar însemna practic deschiderea unui nou front, al unui nou război, după experiența Afganistan, Irak, să urmeze Iranul acum, e un lucru greu de dus și justificat pentru populație, în alegerile prezidențiale”, a mai explicat fostul președinte.

