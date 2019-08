Traian Băsescu: Klaus Iohannis trebuie să coaguleze o majoritate în jurul PNL / Fostul președinte, declarații tranșante despre Tăriceanu și Ponta: `Se vând cui îi cumpără` (VIDEO)

Traian Băsescu a afirmat, în direct pe B1TV, că președintele Iohannis trebuie să-și asume responsabilitatea și să coaguleze o majoritate în jurul PNL, pentru că el dictează jocul politic în acest moment.



„Trebuie să intre în consultări cu partidele, să dea țării un guvern. Deci Iohannis are acum o misiune foarte grea, chiar dacă se pare că este pe vârf și dictează. Dictează, dar trebuie să-și asume responsabilitatea. Trebuie să-și asume responsabilitatea de a coagula o majoritate. În jurul liberalilor, n-are altă variantă”, a afirmat Traian Băsescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă există voturi suficiente pentru un astfel de scenariu, fostul președinte a răspuns: „Sunt. O să vedeți. Noi avem 12 deputați și cinci senatori, deci contribuția este minimală. O vor avea, atât cât putem”.



În orice caz, Traian Băsescu arată că, pentru a se ajunge la o nouă majoritate parlamentară, PNL trebuie să facă un „compromis gigantic”, și anume să-i coopteze pe Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta la guvernare.



„Va trebui făcut un compromis gigantic. Trebuie să-l aduci la guvernare pe Ponta, trebuie să-l aduci pe Tăriceanu. Tăriceanu, care nu-și dă seama cât este de ridicol, ca participant la toată grozăvia guvernării”, a spus europarlamentarul PMP.



În acest context, demnitarul european i-a descris în termeni duri pe liderii ALDE și Pro România.



„Cum arată Tăriceanu, votând împotriva unui guvern din care a făcut parte? E adevărat, el n-are scrupule. E un tip fără valori. Ieșind din chestiunea măruntă a caracterului execrabil al lui Tăriceanu, dar și al lui Ponta. Până la urmă, partidul acesta i-a dat tot. L-a făcut președinte de partid, l-a făcut premier. Înainte să-l facă premier, l-a făcut ministru în două, trei guverne. Mi se pare că numai eu l-am pus în două, trei guverne. Oamenii aceștia doi sunt pentru ei, n-au conștiința respectului pentru un partid, pentru niște principii. Ei se vând cui îi cumpără, cui e dispus să-i plătească. Tăriceanu a îmbătrânit urât”, a adăugat Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.