Băsescu: Președintele și-a asumat numirile la șefia marilor Parchete. Controversele publice sunt acum transferate la el și cu asta basta (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că președintele Klaus Iohannis își asumă principala responsabilitate pentru numirile la șefia marilor Parchete. Controversele publice sunt acum transferate la domnul Iohannis și cu asta basta, a punctat fostul șef de stat.

„Problema doamnelor Scutea și Hosu nu ține de Secția de procurori a CSM, ci de asumarea de către președinte a unor candidați care au destule semne de întrebare asupra lor. Din momentul în care ministrul Justiției a trimis aceste propuneri cu probleme, și-a asumat responsabilitatea. Dar cea mai mare responsabilitatâte revine președintelui, care e de neconceput dacă n-ar fi avut o fișă cu întreaga activitate a celor două. Nu putea semna decretul fără să aibă toate informațiile. Deci președintele și-a asumat numirile. Legea îl face unic semnatar al decretului. Controversele publice sunt acum transferate la domnul Iohannis și cu asta basta”, a declarat fostul președinte, pentru B1 TV.

Băsescu a explicat, pentru B1 TV, și de ce a ales să o numească pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetul General, în 2009, în ciuda unui aviz negativ din partea CSM: „Sunt surprins că mă citează doamna Turcan, dar mă citează greșit. Povestea cu Kovesi a fost în 2009, la al doilea mandat. Nu am luat atunci în considerare avizul negativ al CSM pentru că la primul mandat i-au dat aviz pozitiv. Atunci am suspectat acolo o posibilă supărare internă. Am considerat că e un aviz exagerat. Dacă o luam pe rezultate, eu n-aș fi numit-o niciodată pe Kovesi. Criteriile mi-au fost altele. Am zis să fie tânăr magistrat, să nu fie din establishmentul bucureștean. Era prea tânără să mă întreb dacă are zece mari dosare făcute. Avea vreo patru, la Sibiu”.

Băsescu a explicat și numirea lui Tiberiu Nițu la șefia Parchetului General, în anul 2013: „Nițu a fost procuror general adjunct întâi cu doamna Kovesi, la al doilea mandat Kovesi nu l-a mai vrut adjunct, și a fost numit procuror general pe o negociere politică, bună, rea, așa a fost să fie atunci, între mine și Ponta. În mintea mea, atunci a fost să salvez ce se poate salva de PSD, încercând, eu zicând în mintea mea că salvez DNA și DIICOT. N-a fost să fie”.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de numire a noilor șefi de Parchete. Astfel Gabriela Scutea va fi noul procuror general, Crin-Nicu Bologa va conduce Direcția Națională Anticorupție (DNA), iar Elena-Giorgiana Hosu este noua șefă a Direcției de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), anunță Administrația Prezidențială.

Giorgiana Hosu, propusă de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-şef al DIICOT, și Gabriela Scutea, propusă pentru postul de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au primit, în urmă cu o săptămână, aviz negativ, din partea secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Pe de altă parte, Crin Bologa, propus de ministrul Justiției pentru funcția de șef al DNA, a primit aviz pozitiv.