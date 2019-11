Traian Băsescu, la ieșirea de la urne: „Puteți fi siguri că n-am votat pentru PSD. Dacă vrei democrație, trebuie să o aperi” (VIDEO)

Traian Băsescu a afirmat, duminică, la secția de vot de la Liceul Jean Monnet, că lumea poate fi „sigură” că n-a votat pentru PSD.



Întrebat cu cine a votat, fostul președinte al României a declarat, la ieșirea de la urne: „Puteti fi siguri ca n-am votat pentru PSD... Cu gânduri bune. Vreau garanția că România va evolua pozitiv în interiorul UE, al NATO. Nu vreau să mai aud că nu știu cine ia decizii de politică externă și multe altele”.



Traian Băsescu a avut un mesaj și pentru români, îndemnându-i să se prezinte la scrutin și să voteze pentru Președintele României.



„Bine e să vină la vot, pentru că democrația nu e o chestiune facultativă. Așa este, nu ne obligă Constituția, dar dacă vrei democrație apără-o”, a adăugat Traian Băsescu.

