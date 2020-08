Traian Băsescu: Legea carantinei e proastă, dar Renate Weber exagerează. Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face CCR ar fi să programeze dezbaterea plângerii peste vreo doi ani (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu a comentat, luni, în direct pe B1 TV, decizia luată de Avocatul Poporului, Renate Weber, care a atacat Legea carantinei la Curtea Constituțională a României (CCR). Deși consideră că actul normativ e „prost”, fostul președinte este de părere că „doamna Weber exagerează”, în condițiile în care „nu poți să nu lași Guvernului mijloacele cu care se simte el confortabil”. Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face judecătorii forului, spune demnitarul european, ar fi să programeze dezbaterile cu privire la această plângere „peste vreo doi ani”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.