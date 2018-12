Băsescu, despre Dragnea: Calități umane nu are, dar a avut instinctul să-și protejeze funcția. Acum vinde și cumpără. El asta e - geambaș! (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că Liviu Dragnea nu are calități umane, dar a reușit să se mențină la conducerea PSD pentru că a avut instinct la momentul la care a fost ales în această funcție.

Pentru că și-a asigurat votul tuturor pesediștilor, nu doar a baronilor, acum Dragnea e liniștit în privința șefiei partidului și nu-i rămâne de făcut decât ce știe cel mai bine: să fie geambaș!

”Dragnea vinde și cumpără. El asta e: geambaș! Pe unii îi cumpără cu funcții și de cei de care nu are mai are nevoie dintre dizidenți îi dă afară. Scurt! Deci soluțiile lui sunt simple și clasice în PSD.

Calități umane nu are. A avut șiretenia, când a fost ales, să facă alegere generală. A fost ales de tot poporul pesedist. Simulacru, nesimulacru e un argument foarte puternic pentru rămânerea lui în funcție, că nu va putea fi schimbat decât tot printr-un asemenea proces. La momentul potrivit el a știut să se aleagă prin voia maselor, nu a baronilor. Nu știu dacă a avut consultanți, dar instinct a avut să-și protejeze funcția, știind că e dintr-un partid care are obiceiul să ia capul președintelui. Atunci s-a protejat. A fost o mișcare din punctul lui de vedere” a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

”The Facebook Dilemma”, cea mai amplă investigație despre impactul rețelei de socializare asupra vieții private, difuzată ÎN EXCLUSIVITATE pe B1 TV, pe 1 ianuarie, de la ora 16.00

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.