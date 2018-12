Băsescu: Jocul pe care-l fac Dragnea și Ministerul Apărării legat de achiziția celor 4 corvete e greu de înțeles și de acceptat (VIDEO)

Jocul pe care-l fac Dragnea și Ministerul Apărării legat de corvete e greu de înțeles și de acceptat, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Fostul președinte a susținut de mai multe ori că Liviu Dragnea face presiuni ca olandezii de la Damen să obțină contractul privind achiziția a patru corvete. Asta deși francezii de la Naval Group au o ofertă mai bună.

Senatorul PMP a mai declarat, pentru B1 TV, că, în plus, Naval Group are și o scrisoare de garanție a guvernului francez și poate finanța de la bănci neîntreruperea programului, în cazul în care statul român va avea probleme de ordin bugetar, în diversele stadii de execuție a programului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.