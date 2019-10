Băsescu explică posibilele scenarii după ce moțiunea va trece. „O intrare în profundă instabilitate politică va duce la o nenorocire. România trebuie să se împrumute lunar să plătească pensii și salarii” (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că marea întrebare nu este dacă trece sau nu moțiunea de cenzură, ci ce se va întâmpla după ce moțiunea va trece. Fostul președinte nu exclude scenariul ca actualul Guvern, chiar dacă moțiunea trece, să funcționeze până după alegerile prezidențiale. Europarlamentarul PMP atrage, totuși, atenția asupra costurilor economice majore rezultate dintr-o instabilitate politică profundă.

„Nu ascund că am vorbit cu unii liberali la Bruxelles. Marea întrebare dacă va trece moțiunea - și șansele cele mai mari sunt să treacă - e ce urmează după cădrea Guvernului Dăncilă. Va fi un guvern PNL, Pro România lui Ponta, ALDE a lui Tăriceanu, USR sau USR va rămâne consecvent ideii de a nu veni la guvernare? Și atunci cum se va construi guvernul? Eu nu văd un guvern condus de liberali, în care să fie și Ponta, și ALDE. Mai degrabă îl văd pe Ponta jucând și făcând o alianță Pro România - PSD, fără Dăncilă, dar cu Stănescu, împreună cu ALDE și ceva sprijin de la minorități, că ele vor avea disponibilitate să susțină un astfel de guvern”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

