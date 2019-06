Europarlamentarul PMP, Traian Băsescu, a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că moțiunea de cenzură depusă de opoziție are șanse mici să treacă. Cu toate acestea, susține fostul președinte, moțiunea trebuie depusă.

”Principalul obiectiv al acestei moțiuni trebuie să fie acela de a arăta că există opoziție, care ocazionat de moțiune, să provoace o dezbatere care să puncteze, să pună un pilon unde se află alianța de guvernare PSD-ALDE. Nu este obligatoriu, deși mi-aș dori foarte mult, ca moțiunea să aibă succes. În cazul în care nu are succes, oricum trebuia făcută.

Dacă va avea sau nu succes, rămâne de văzut. Cred că PSD este capabil să instituie un sistem de control pe oamenii lui care să facă imposibile dezertările. (...) Moțiunea trebuia făcută, chiar dacă are șanse mici să treacă. Nu cred că va fi o hemoragie atât de mare de PSD-iști încât să acopere golul de circa 30 de locuri. După socotelile mele, cu tot cu trecerea UDMR de partea opoziției, lipsesc vreo 30 de voturi”, a declarat Traian Băsescu.

Opoziţia a declanşat ofensiva împotriva Guvernului Dăncilă. Moţiunea de cenzură iniţiată de PNL a fost citită miercuri în Parlament. Demersul este susţinut şi de USR, de PMP, dar şi de Pro Romania şi de UDMR. Alţi patru parlamentari neafiliaţi au anunţat că vor vota şi ei pentru demiterea actualei puteri politice. Opoziţia mizează, însă, şi voturile unor parlamentari social-democraţii, a celor nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă în formaţiunea lor.

