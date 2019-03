Băsescu, după ce Dragnea a anunțat că susține mutarea ambasadei: E reacția de slugă a unui om cu credibilitatea externă țăndări care, sacrificând interesele Românie, vrea să-și redobândească o brumă de uși deschise (VIDEO)

Liviu Dragnea sacrifică interesele României în încercarea disperată de a-și reface credibilitatea externă făcută țăndări, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru B1 TV. Reacția vine după ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat, la Washington, că România își va muta ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ulterior, premierul a dat înapoi, spunând că doar a emis o părere personală. Prea târziu și prea puțin, însă. Regele Iordaniei și-a anulat deja vizita în România și va bloca mai multe înțelegeri și memorandumuri bilaterale. De asemenea, România se pare că va pierde susținerea statelor arabe în demersul său de a obține un loc în Consiliul de Securitate al ONU.

