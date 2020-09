Traian Băsescu susține o primă declarație după închiderea urnelor la alegerile locale din 2020, la care a candidat din partea PMP pentru postul de Primar General al Capitalei.

„Practic, am realizat scorul de la europarlamentare. Ne-am fi dorit mai mult, dar suntem mulțumiți că n-am ajuns ca partidul lui Tăriceanu la 1,5% sau al lui Ponta, la 1%. Deci, dintre partidele mici am devenit cel mai mare partid, ceea ce e o mare victorie. Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Asta despre noi. Vreau să îl felicit pe Nicușor Dan, este noul Primar General al Capitalei. Am văzut că doamna Firea speră că spre dimineață se schimbă numărătoarea. Nu, doamnă, nu e ca la Geoană, aici e treabă sigură. Deci, doamna Firea, ați pierdut, mergeți acasă la copii! Sau vă întoarceți înapoi în trustul lui Voiculescu, poate mai transferați ceva bani de la Crescent în trust. Am văzut entuziasmul lui Ludovic, vreau să îi spun că are 17% în București. Să zică bodaproste că l-a luat la subsoară Barna. Deci cam aici suntem. În ce ne privește, la fel de serios vă spun că este un semn bun. Pe această polarizare extraordinară, PMP a reușit să se consolideze ca partid care trece pragul. Nu știu dacă va rămâne 7,2%, poate probabil între 19 și 21 a venit electorat al USR, ceea ce foarte probabil va mai ajusta din acest 7,2%, dar este bine. Cu faptul că s-a consolidat undeva peste 5%, în condițiile în care la toate alegerile procentul a fost 5 și puțin. Tot timpul am trecut pragul – acum 7 și puțin. Pe vremurile astea să câștigi două procente e mare lucru.”, a declarat Traian Băsescu.

