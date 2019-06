Fostul președinte Traian Băsescu a comentat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, negocierile care se poartă la Bruxelles pentru desemnarea persoanelor care vor ocupa funcțiile cheie la nivelul Uniunii Europene.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Referitor la faptul că Manfred Weber (PPE) are șanse din ce în ce mai mici să devină președinte al Comisie Europene, Băsescu a precizat: ”Președintele Comisiei Europene reprezintă funcția cheie și funcția de putere, alături de preșdintele Băncii Centrale Europene. În mod normal, ar fi trebuit ca Weber să devină președinte al Comisie Europene, dacă se respecta regula jocului, care a funcționat și cu ocazia numirii lui Jean Claude Juncker, pentru că, deși are mai puține scaune, PPE rămâne cel mai mare partid din Parlamentul European. Nenominalizarea lui Weber este o mare înfrângere a Parlamentului European, pe de o parte, dar și un semnal de la Consiliul European”.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

”S-ar putea ca Germania să fi vrut să-și securizeze BCE, să vedem dacă îl va obține pentru că Banca Centrală Europeană este extrem de importantă pentru Germania, Este extrem de importantă pentru populația Germaniei pentru că nemții sunt oameni chibzuiți și toți au economii.

Weber a avut un eșec major în negocierile din Parlament, pentru că el n-a reușit să-și facă o majoritate în negocierile dintre grupuri”, a mai declarat Traian Băsescu.

LACRIMI ÎN TELEVIZIUNE! BIATA TEO TRANDAFIR! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ (GALERIE FOTO)

Potrivit declarațiilor unor oficiali europeni pentru Reuters, socialistul Frans Timmermas, actual prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, are toate șansele să devină noul președinte al Comisiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.