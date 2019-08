Traian Băsescu, despre negocierile dintre ALDE și Pro România: E un joc personal al lui Tăriceanu / Ce spune fostul președinte despre dărâmarea Guvernului Dăncilă (VIDEO)

Traian Băsescu a comentat miercuri seară, în direct pe B1TV, informațiile potrivit cărora Călin Popescu-Tăriceanu, liderul partidului de guvernănt ALDE, ar schimba taberele, pentru o alianță cu formațiunea din opoziție condusă de Victor Ponta, Pro România.

Fostul președinte consideră că o astfel de mutare reprezintă un joc politic de-al lui Tăriceanu, care nu va fi totuși unanim acceptat în formațiunea lui Ponta, oferindu-l drept potențial dizident pe fostul premier Mihai Tudose, „unul din greii” din partid.

„E un joc personal al lui Tăriceanu. Eu sunt convins că Tudose, spre exemplu, care e unul din greii din partidul lui Ponta nu acceptă. De fapt, jocul lui Tăriceanu este să amenințe că-i lasă fără majoritate”, a spus Traian Băsescu, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Actualul europarlamentar PMP consideră că, indiferent care va fi deznodământul negocierilor, Guvernul Dăncilă va rămâne la putere până în anul 2020, chiar și cu susținere minoritară în Parlament.



„Numai că, în momentul de față, Guvernul Dăncilă rămâne până în 2020 și dacă va fi minoritar. De ce? Pentru că nimeni vrea să intre la guvernare când mai este un an până la alegerile legislative. Ca să îndrepți ce au stricat acești oameni, în patru ani de guvernare, îți trebuie cel puțin un ciclu electoral complet. Deci, și minoritar, Guvernul Dăncilă rămâne la putere”, a afirmat Traian Băsescu.



Declarațiile demnitarului european vin în contextul în care scena politică românească a fost aproape să consemneze miercuri o premieră, după ce Tăriceanu a anunţat formarea unei alianţe politice cu formaţiunea lui Victor Ponta. Ar fi fost pentru prima dată când un partid aflat în coaliţia de guvernare se aliază cu un partid care este în opoziţie. (Detalii AICI)

