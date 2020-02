Traian Băsescu nu crede într-un blat PNL-PSD: „Nu se va putea merge până la anticipate, pentru că există și un orgoliu al Parlamentului” / Situația politică din România, sub lupa fostului președinte (VIDEO)

Traian Băsescu respinge ipoteza potrivit căreia liderii PNL s-ar fi înțeles cu omologii din PSD, în culise, pentru declanșarea alegerilor anticipate. Fostul președinte a analizat situația de pe prima scenă politică din România, vineri, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Actualitatea Românească” moderată de Sorina Matei.

De multe pot fi suspectați oamenii politici, dar acum nu aș crede că Iohannis sau Ludovic Orban sunt implicați într-un blat cu PSD. Dacă au avut un mic blat, l-au avut aici, că nici unii, nici alții, în mod real, n-au vrut alegeri în două tururi pentru primari. Trupa de primari, care provine din PDL, știu foarte bine ce influență are când e vorba despre alegeri locale”, a explicat Traian Băsescu.

Fostul președinte al României a explicat că nu crede „că se va putea merge până la anticipate, pentru că veți vedea că, dincolo de speculațiile pe care le facem toți, există și un orgoliu al Parlamentului, pe care eu l-am văzut în cele trei mandate pe care le-am avut ca parlamentar. L-am văzut manifestându-se și blocând niște inițiative care păreau a pune Parlamentul în situație de inferioritate, atât timp cât Constituția îl statuează ca fiind puterea supremă în stat”.

„Eu, în locul liberalilor, aș fi continuat modul bun, aproape spectaculos în care a debutat guvernarea Orban. Aș mai fi găsit două, trei ordonanțe de urgență sau proiecte de legi pe care să le pot trece și care să consolideze imaginea bună a Guvernului și, în acest timp, aș fi lucrat cu toată forța aparatului administrativ la pregătirea proiectelor și a licitațiilor pentru 2021. Așa, stăm pur și simplu și asistăm la o hârâială despre care nu se știe unde va duce. Mai mult decât atât, vin de la Bruxelles, nu din altă parte. Începe anul 2021, când începe noul exercițiu financiar al UE. S-au lansat trei programe gigantice - Programul de reducere a emisiilor de carbon în UE până la ajungerea la neutralitate, Programul militar, crearea armatei europene, și 5G. În momentul de față se discută alocarea de bani. Cum credeți că arată un ministru interimar, care merge să discute, iar comisarul de resort nu știe când îl va mai vedea la față pe ministrul interimar?”, a mai spus Băsescu.

Întrebat cum va juca PMP în toată această situație, eurodeputatul a răspuns: „Eu le voi spune să facă ce le dictează conștiința. Până la urmă, PMP este un aliat al PNL. Nu știu ce vor discuta și cum vor stabili să acționeze, dar nu poate fi pusă sub semnul întrebării calitatea de aliat al PMP cu PNL. Nimeni nu poate spera ca PMP să facă jocul PSD în Parlament, dar s-ar putea ca PSD să se dovedească, pentru prima oară în ultimii opt, inteligent. Dacă liberalii nu votează Guvernul Orban, s-ar putea să-l voteze ei. Ce ați zice dacă PSD cu Pro Români votează Guvernul Orban?”.

