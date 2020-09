Traian Băsescu a subliniat, sâmbătă, că nu se retrage din cursa pentru Primăria Generală a Municipiului București. Fostul președinte și primar general, actualmente eurodeputat și candidat PMP la Capitală, a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar urma să îl sprijine pe Nicușor Dan, candidatul independent susținut de USR-PLUS.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.