CORONAVIRUS | Băsescu: E clar că suntem nepregătiți. Eu aș lua măsuri foarte drastice

Traian Băsescu a declarat că, în mod evident, România nu este pregătită pentru situația în care va fi lovită de epidemia de coronavirus. Europarlamentarul PMP a precizat că el ar lua măsuri foarte drastice pentru a proteja cât mai mulți cetățeni cu putință.

Românii trebuie să se apere singuri de data asta, a fost una dintre concluziile fostului președinte.

„Aș lua măsuri foarte drastice. Aș pregăti câteva școli în fiecare localitate, ca să preia oamenii în carantina. Vom avea îmbolnăviri în România, depinde la ce dimensiuni. Din păcate, nu există un vaccin. Statul trebuie să protejeze cât mai mulți cetățeni cu putință. Este clar că suntem nepregătiți și e o situație de urgență. Românii trebuie să se apere singuri de data asta”, a declarat Traian Băsescu, la Realitatea Plus.

Victor Costache, ministrul Sănătății, a declarat, luni seară, că în acest moment nu există niciun caz confirmat de coronavirus pe teritoriul țării noastre.

„Colegii de la Ministerul de Finanţe ne-au asigurat că se lucrează contracronometru pentru a se finaliza achiziţia publică şi pentru a recompleta aceste stocuri. (...) În momentul de faţă avem stocuri la nivelul spitalelor de aproximativ o lună - o lună şi jumătate. Evident, nu putem aştepta şi am anticipat acest moment şi am decis suplimentarea acestui stoc de rezervă, într-o şedinţă comună, pe care am avut-o în acest comitet, în luna ianuarie şi am mers pe un scenariu pesimist şi toate aceste cifre au fost calculate în funcţie de acest scenariu”, a mai declarat Victor Costache.

Miniştrii Victor Costache şi Marcel Vela au anunţat, luni seară, planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea coronavirusului. La şedinţă au participat şi secretarul de stat Raed Arafat, dar şi managerul Spitalului „Matei Balş”, Adrian Streinu Cercel. Au fost adoptate şase măsuri de urgenţă printre care: instituirea carantinei pentru românii care se întorc din cele mai afectate zone ale Italiei, dar şi înfiinţarea unei linii telefonice destinate celor care vor să afle mai multe lucruri despre virusul ucigaş.