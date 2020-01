Traian Băsescu nu vrea alegeri anticipate: „Guvernul Orban are o imagine bună și intern, și extern” / Fostul președinte explică implicațiile unui asemenea „tăvălug politic”, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Traian Băsescu nu dorește alegeri anticipate din cauză că un astfel de scrutin ar arunca România în „patru luni de instabilitate”, iar „Guvernul Orban are o imagine bună și în intern, și în extern”, și a explicat, în direct pe B1 TV, ce implicații ar avea „declanșarea unui asemenea tăvălug politic”.

„Știți cumva în ce an sunteți? Suntem în 2020, da? Suntem în anul 2020, an în care sunt programate alegeri la termen. Ce rost au alegerile anticipate, care înseamnă circa trei luni ca să se parcurgă toată procedura. Ar fi patru luni de instabilitate, în care România trebuie să meargă lunar pe piețe, să împrumute bani, cu dobânzi tot mai mari pe măsură ce se prelungește perioada de instabilitate politică. Atunci, care este rostul acestei încercări de a face alegeri anticipate, în care să câștigi trei luni, în condițiile în care nu ai un obiectiv. Aș fi înțeles dacă PNL era la 70% și avea ca obiectiv revizuirea Constituției. Este greu să-i convingi pe români de necesitatea unor alegeri, când mai sunt patru luni.

Guvernul Orban are o imagine bună, și la intern, și la extern, deci nicio nevoie de a schimba guvernul. Guvernul Orban a luat câteva măsuri bune, care îi consolidează simpatia populației, dar și în mediul economic. A făcut câteva modificări în OUG 114, a scos acciza suplimentară la combustibil, și chiar azi vedeam o comparație a prețurilor din România cu toată UE. Urmare acestei măsuri, avem cel mai ieftin combustibil din UE. În plus, are bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale adoptate înainte de 31 decembrie, promulgate și în Monitorul Oficial. În acest buget se vede și creșterea de salarii, și creșterea de pensii. Mai mult decât atât, întrebat despre cum vede Guvernul, Președintele României a spus că este foarte mulțumit de Guvern”, a afirmat Traian Băsescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat de ce crede, în calitate de fost președinte, că își asumă Klaus Iohannis promovarea alegerilor anticipate, Traian Băsescu a răspuns: „Îmi este foarte greu să înțeleg. Recunosc că mă depășește motivația pentru declanșarea unui asemenea tăvălug politic, pentru că nu va fi ușor după ce se produce prima demisie. Gândiți-vă că mai sunt doi premieri care trebuie să cadă. În situația în care e România, care nu e într-o situație de prăbușire, dar e pe muchie de cuțit, de ce te angajezi în așa ceva?”.