Traian Băsescu: Obiectivul este un rezultat onorabil al PMP la locale. Dacă voi câștiga alegerile, renunț cu dragă inimă la confortul funcției de eurodeputat (VIDEO)

Traian Băsescu a vorbit despre candidatura sa la Primăria Capitalei și a subliniat că, în ceea ce îl privește, „obiectivul este un rezultat onorabil al PMP”. Totuși, dacă va câștiga scrutinul pentru a treia oară în carieră, spune el, va renunța „cu dragă inimă” la „confortul funcției de europarlamentar, pentru mandatul de primar general” al Bucureștiului.

