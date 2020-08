Traian Băsescu: Pensionarii sunt furaţi ca-n codru prin neaplicarea indexării la 1 ianuarie a fiecărui an, aşa cum cere legea. Ei au fost înșelați de Lia Olguța Vasilescu

Traian Băsescu susține că pensionarii „sunt furaţi ca-n codru” prin neaplicarea indexării la 1 ianuarie a fiecărui an, aşa cum prevede Legea 263/2010. Fostul președinte afirmă că liderii aleşi sau autointitulaţi ai pensionarilor, în loc să le apere interesele acestora, se tot perindă pe la televizoare și „nu mai prididesc să lingă orice excroc de politician care îi bagă în seamă”. Europarlamentarul PMP a mai spus că Guvernul PNL încă mai are scuza crizei economice generată de epidemia de coronavirus, dar PSD a planificat furtul înainte de declanşarea crizei.

De câți bani au fost furați pensionarii în 2020. Analiza lui Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a scris, într-o postare pe Facebook, că pensionarii sunt „batjocoriți și înșelați” de politicienii care au fost la Putere, cei care sunt acum, dar și de cei care ar trebui să le reprezinte interesele. Europarlamentarul a calculat că, în 2020, cele 5,16 milioane pensionari au fost lăsate fără 4.664.640.000 RON.

„Pensionarii batjocoriţi şi înşelaţi!

Fiecare pensionar este furat de guvernul PNL şi fostul guvern PSD care v-a păcălit cu legea Olguţei, în medie cu 904 RON în anul 2020. Liberalii încă mai au scuza crizei, dar Olguţa şi Dragnea au planificat furtul înainte de declanşarea crizei;

Total bani furaţi din buzunarele celor 5,16 milioane pensionari în anul 2020 – 4.664.640.000 RON sau 965.763.975 EURO;

De patru ani atenţionez că pensionarii sunt furaţi ca-n codru prin neaplicarea indexării la 1 ianuarie a fiecărui an aşa cum cere Legea 263 din 2010.

Din păcate liderii aleşi sau autointitulaţi ai pensionarilor au prins gustul statului la televizor unde fără ruşine nu mai prididesc să lingă orice excroc de politician care îi bagă în seamă.

Plăcerea de a linge la politicieni şi de a se da în stambă la tv-uri îl plătesc reprezentanţii pensionarilor înşelându-şi fără scrupule camarazii pensionari", a scris Traian Băsescu, pe Facebook.

Băsescu: Pensionarii au fost înșelați de Lia Olguţa Vasilescu

Candidatul PMP la Primăria Capitalei a explicat apoi cum au fost păcăliți pensionarii de Lia Olguța Vasilescu și colegii ei PSD-iști cu acea majorare de 40% de la 1 septembrie, când ei aveau dreptul, conform Legii 263, la o indexare de 10,5% de la 1 ianuarie 2020.

„Concluzii raportate la pensia medie din 2019 care a fost 1292 RON/lună

1.Dacă la 1 ianuarie se aplica indexarea cu inflaţia cumulată cu 50 la sută din creşterea salariului mediu brut ar fi trebuit aplicată o creştere de 136 RON/lună ceea ce la nivelul a 12 luni ar fi însemnat 1.632 RON/an la nivelul pensiei medii.

2.Prin creşterea valorii punctului de pensie cu 14 la sută, începând cu 1 septembrie va fi o crestere de 181 RON/lună însemnând o creştere cumulate în anul 2020 de 724 RON/lună.

3.Banii furaţi de guvern fiecărui pensionar anul acesta în lipsa aplicării indexării la 1 ianuarie la schimb cu creştere punctului de pensie cu 14 la sută : 1632 RON – 724 RON egal 908 RON

4.Dacă de la 1 ianuarie se aplica indexarea, creşterea cu 136 RON a pensiei medii, ar fi însemnat procentual o creştere cu 10,5 la sută a pensiei medii. Acum pricepeţi dragi pensionari cât v-a înşelat Olguţa cu promisiunea de 40 la sută de la 1 septembrie 2020 când de fapt voi aveaţi dreptul conform Legii 263 din 2010 la o indexare de 10,5 la sută de la 1 ianuarie 2020?”, a mai scris eurodeputatul, pe Facebook.

Traian Băsescu a precizat apoi că a folosit pentru analiza sa date oficiale de la Institutul Național de Statistică și de la Guvern.

Ludovic Orban: „Guvernul va crește pensiile cu un procent consistent de 14%”

Tot vineri, premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce va crește pensiile cu 14%, „o creștere extrem de mare”.

„Guvernul va crește pensiile cu un procent consistent de 14%. E o creștere extrem de mare și ne angajăm să o putem finanța și pe anii care vor urma.

Îi rog pe părinții și pe bunicii noștri să înțeleagă că am făcut maximum posibil. Decizia de majorare a punctului de pensie cu 14% a fost una grea, dar pe care ne-o asumăm”, a susținut șeful Guvernului.