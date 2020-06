Traian Băsescu: Planul de relansare economică mai trebuie aprobat și de un „Dumnezeu” al Europei, Consiliul European (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu este de părere că planul european de relansare economică va fi influențat de forma bugetului UE pe care o vor susține Franța și Germania. Deși „putem miza pe faptul că banii despre care s-a vorbit vor exista”, spune fostul președinte, România se va putea baza pe miliardele de euro alocate abia din 1 ianuarie 2021, când începe noul exercițiu financiar al blocului comunitar.

În forma propusă de Comisia Europeană, Bucureștiul ar urma să beneficieze de circa 33 de miliarde de euro în baza planului de relansare economică. Subiectul a fost abordat, și marți, în discuția dintre președintele Klaus Iohannis și Charles Michel, președintele Consiliului European.



„Sigur că toți vorbim despre banii anunțați de Comisia Europeană, numai că mai trebuie și aprobați și de un «Dumnezeu» al Europei, care se numește Consiliul European și care trebuie să aprobe. Știți, scrie în Tratat că acest Consiliu European dă orientări. Ei, până la orientări, acolo sunt toți șefii de stat și guvern, care răspund de propriile lor bugete acasă. Până când bugetul UE nu este în acord și cu ce pot ei, din punct de vedere național, nu se mișcă nimic. În momentul de față, Germania se pregătește să preia președinția (n.r. – Consiliului UE), bugetul pentru perioada de programare 2021-2027 nu este aprobat, nu s-au înțeles pe contribuții. Ce este cert însă, că este o solidaritate între Macron și Merkel. Dacă acești doi lideri vor susține o formă a bugetului convenabilă, și împrumutul pe care urmează să îl facă Comisia se va aproba ca atare. Deci putem miza pe faptul că banii despre care s-a vorbit vor exista, dar nu mâine – abia de la 1 ianuarie, încolo, când intră noul exercițiu în funcțiune", a declarat Traian Băsescu, marți seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

Eurodeputatul a precizat că, marți, „a fost o discuție largă între reprezentanții PPE din Comisia de mediu și sănătate și din Comisia de politică externă, cu privire la poziția UE. PPE este hotărât să preseze pentru ca bugetul să aibă resursă suficientă, pentru ca statele membre să poată combate și pandemia, și să ia și măsuri să fie pregătite în viitor”.



Întrebat dacă situația din România, unde numărul de cazuri noi de COVID-19 a intrat pe un trend ascendent în ultimele săptămâni, a ridicat semne de îngrijorare în spațiul european, Traian Băsescu a explicat: „Deja am trezit. România a trezit deja semnale de alarmă. De asta nici nu poate zbura către multe destinații deja. TAROM trebuie să stea la sol, ca Blue Air, și serviciile - spre exemplu, ca să poți ajunge la Bruxelles, o relație directă de care România are nevoie pentru că te duci la Comisia Europeană, la Consiliu și la Parlamentul European ca la instituțiile naționale, e o circulație intensă, se face un artificiu. Vin austriecii cu Austrian Airlines și zboară de la București, până la Viena, iar de la Viena se schimbă avionul și destinația din care vii este Viena, nu e București. Datorită exploziei din ultimele săptămâni, văd că și Grecia a introdus o declarație obligatorie a cetățenilor români, în unele cazuri anulează și rezervările, deci nu stăm bine.

