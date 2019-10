Traian Băsescu: ”PMP este dispus să intre la guvernare, dar nu necondiționat. Este un partid cu o mică istorie pe care nu vrea să o murdărească într-o combinație fără sens politic” (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu a declarat vineri, într-o intervenție telefonicăîn cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că Partidul Mișcarea Populară este dispus să pună umărul la guvernarea de avarie care va veni după plecarea cabinetului Dăncilă, însă nu fără a impune anumite condiții.

Întrebat dacă PMP ar accepta să intre la guvernare, fostul președinte a răspuns: ”Da, dar nu necondiționat. PMP nu a fost niciodată la guvernare, este un partid curat. De la înființare a trecut pragul în toate alegerile, fără să meargă în nicio combinație, să-l tracteze liberalii, PSD. Este un partid care și-a creat o mică istorie pe care nu vrea să o murdărească într-o combinație fără sens politic.

Sunt patru condiții. Prima este un minister pentru Republica Moldova. A doua condiție esențială este un guvern fără Ponta și Tăriceanu și partidele lor, bineînțeles, nimeni nu pune problema unui guvern cu PSD. A treia condiție este 300 de parlamentari. Se poate da lege, nu e nevoie de modificarea Constituției. Senat de 100 de senatori și Camera Deputaților de 200 de deputați, cu o proporțională redistribuire a voturilor minorităților. (...) E condiție pusă din bun simți. Ca și cea cu emiterea OUG pentru alegere în două tururi la locale.

Sunt condiții de bun simț pe care le-au susținut public până la momentul căderii guvernului Dăncilă. Acum este momentul adevărului, facem ce am susținut sau facem ce vrem. Astea sunt condiții peste care nu se poate trece. (...) În campania pentru europarlamentare eu am susținut toate aceste subiecte”.

Băsescu a mai subliniat că România trece, în acest moment, printr-o perioadă delicată.

”Era delicat cu PSD la guvernare, dar ei au aplicat o doctrină și țara avea guvern. Teoria pe care au mers ei a fost creștere prin consum. Este o teorie economică valabilă pentru care cel care preveștește o nouă criză, dar de data asta a falimentelor, a luat premiul Nobel.

Noi avem altă părere, cei de dreapta, că trebuie făcută creștere economică prin investiții, creștere durabilă. În condițiile astea nu era nicio criză care impunea dărâmarea guvernului Dăncilă. Este o criză creată de noi ca să aplicăm altă doctrină”, a mai spus Traian Băsescu.

