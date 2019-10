Băsescu: Nu știu dacă vă imaginați cât de hulit e Tăriceanu în interiorul PMP. Din ”slugă” nu-l scoate nimeni. ”Slugoiul de serviciu” e apelativul care se folosește la adresa lui (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că membrilor PMP nu le-a picat deloc bine când au aflat că liberalii nu-i mai vor parteneri de guvernare, doar pentru că așa a cerut Călin Popescu Tăriceanu. Europarlamentarul PMP a catalogat acest recent episod din politica românească drept „o poveste urâtă, care pătează relațiile între două partide”.

„Ludovic Orban s-a dus la grupurile PMP și le-a spus ”vreau să guvernăm liberali cu PMP” și ei au zis ”în regulă, suntem gata” și aveau și cu cine, apoi a venit Tăriceanu și a spus ”fără PMP”. În acel moment, toți au spus ”băi, frate, guvernul va fi condus de Tăriceanu sau de Orban?”. Tăriceanu a fost unul din marii luptători pentru implementarea programului lui Dragnea.

Nu știu dacă vă imaginați cât de hulit e Tăriceanu în interiorul PMP. Din ”slugă” nu-l scoate nimeni. ”Slugoiul de serviciu” e apelativul care se folosește la adresa lui Tăriceanu și când au văzut că ăsta s-a dus la Orban, a și obținul 12 puncte să i le rezolve Orban, iar lor le refuză Ministerul pentru reîntregirea țării, sigur că nu le-a venit bine deloc.

Nu mă pot substitui lor, mai ales că eu nu mai conduc PMP, dar sunt convins că până la urmă le va trece furia și vor ști să răspundă unui comandament, acela ca țara să aibă un guvern”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

