Traian Băsescu: PMP îl susține pe Nicușor Dan la Capitală, dar nu exclude o candidatură proprie (VIDEO)

PMP îl susține pe Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei „cel puțin deocamdată”, dar nu exclude nici o candidatură proprie, a afirmat Traian Băsescu, fost edil general al Bucureștiului, al cărui nume este vehiculat pentru cursa alegerilor locale din acest an.

„E momentul unei discuții foarte cinstite. Există această posibilitate, dar nu e luată nicio decizie. În primul rând a mea, iar în al doilea rând a partidului. Varianta, pe care - cel puțin deocamdată - noi o susținem public, este Nicușor Dan. Nu excludem și varianta unei candidaturi”, a afirmat Traian Băsescu, luni, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu.

Întrebat dacă intră în cursă în cazul în care candidatul independent susținut de USR, Nicușor Dan, iese din competiție, astfel încât să lupte cu actuala administrație, Traian Băsescu a răspuns: „E posibil. Nu împotriva doamnei Firea, ci împotriva PSD. N-aș vrea să îi mai văd nici la guvernare, nici conducând Bucureștiul”.

