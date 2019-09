Traian Băsescu, în plenul Parlamentului European: UE are nevoie de o voce unică pe plan extern. Trebuie să devină un pol de putere globală, alături de SUA, China și Rusia (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu a solicitat luni, în Parlamentul European, lansarea unei dezbateri în cadrul organismelor europene, prin care să se caute soluții astfel încât UE să devină un pol de putere globală, alături de SUA, China și Rusia.



În caz contrar, spune fostul președinte al României, UE nu va influența globalizarea în sine, ci va suporta efectele ei. El a atras atenția că, având în vedere că reunește 500 de milioane de cetățeni, blocul comunitar are nevoie de o „voce unică” pe plan extern.



„Vă prezint intervenția pe care am avut-o astăzi în Parlamentul European de la Strasbourg.



O voce unică sau nimic!



1. Știm toti, dar nu spunem.



2. În ultimii ani, Uniunea Europeană a devenit tot mai puțin relevantă în politica externă globală și în participarea la deciziile care influențează lumea.



3. Solicit lansarea în Parlamentul European, în AFET și în Comisia Europeană, a unei dezbateri cu privire la soluțiile prin care Uniunea Europeană să devină un pol de putere globală alături de SUA, China și Federația Rusă.



4. În lipsa unui astfel de obiectiv, Uniunea Europeană riscă să devină o zonă care preia efectele globalizării și nu o putere economică și politică care participă la deciziile privind evoluțiile globalizării. Cei 500 milioane de europeni au nevoie de o Uniune care pe plan extern are o «voce unică»”, a scris Traian Băsescu, pe pagina sa de Facebook.