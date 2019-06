Băsescu: Meleșcanu ar trebui să plece! Categoric! Bătaia de joc la adresa Diasporei a venit de la Ministerul de Externe (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat că Teodor Meleșcanu ar trebui să plece din funcția de Ministru de Externe, dat fiind că este responsabil pentru dezastrul organizării alegerilor în Diaspora. Problema, susține viitorul europarlamentar din partea PMP, este că această situație se repetă, iar Ministerul de Externe a și încercat să acopere propagandistic neregulile, susținând că a dublat numărul secțiilor de votare. În fapt, chiar dacă au fost dublate, acestea au fost prost amplasate, așa că în unele s-au înghesuit zeci de mii de români, iar altele au rămas goale.

