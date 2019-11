Traian Băsescu: ”Categoric, PMP va fi un partid în opoziție. Cât e el de mic, nu va fi un partid supus” (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, că PMP va fi un partid de opoziție, care va susține inițiativele pozitive ale Guvernului Orban, dar nu va ezita să taxeze eventualele erori ale noului executiv.

”În mod categoric, PMP va fi un partid în opoziție. Am dat votul de instalare a Guvernului, dar vom susține inițiativele pozitive însă nici nu poate face cineva din PMP un partid care atunci când, eventual, Guvernul greșește să nu sancționeze greșelile.

Deci nu va fi, cât e el de mic, un partid supus. Va fi un partid care va susține inițiativele pozitive. Spre exemplu, dacă ar veni cu modificări la celebra ordonanță 14 care a blocat extracția de gaze în Marea Neagră, sigur că PMP va susține inițiativa legislativă”, a declarat fostul șef al statului.

Referitor la faptul că Viorica Dăncilă este prezentată acum drept liderul opoziției, Traian Băsescu a precizat: ”Nici Eugen Tomac nu va accepta această calitate de secondant al doamnei Dăncilă. În plus, discutăm de opoziții diferite. Probabil PSD va face opoziție la orice, pe când PMP va fi un partid aflat în opoziție constructivă pentru că orice repară guvernul Orban de pe urma guvernului Dăncilă și a guvernelor PSD va fi binevenit și susținut de PMP”.

De asemenea, întrebat ce va face PMP dacă PNL va decide că se impun disponibilizări din mediul bugetar și amânări ale creșterii punctului de pensie, Băsescu a răspuns: ”Avem o experiență care a costat enorm din punct de vedere politic, m-a costat pe mine, a costat partidul și noi nu vom mai repeta această experiență, s-o repete cine vrea”.

