Băsescu: Situația din Valea Uzului a pornit de la niște extremiști maghiari. Un rol l-a avut și UDMR, care a spus că cimitirul eroilor e pe teritoriul județului Harghita. Dar ce, frate, Harghita nu e în România? (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu, viitor europarlamentar PMP, a declarat, pentru B1 TV, că problema din Valea Uzului are sămânța unui conflict interetnic, iar situația tensionată a plecat de la niște extremiști maghiari. Un rol l-a avut și UDMR, care a susținut că acest cimitir internațional al eroilor se află pe teritoriul județului Harghita, de parcă Harghita nu e tot în România.

