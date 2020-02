Traian Băsescu: Marea eroare a PNL este că au crezut că pot declanșa alegeri anticipate fiind minoritari. Liberalii s-au pus la dispoziția PSD (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu a explicat, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, că alegerile anticipate pot fi declanșate doar de cei care au majoritate în Parlament, iar marea eroare a PNL este aceea că ”au crezut că pot declanșa alegeri anticipate fiind minoritari”.

”Îmi pare rău că trebuie să-i critic, dar îi critic pentru că mă doare ce se întâmplă cu PNL, nu aș vrea să văd din nou PSD câștigând alegerile. Președintele și premierul Orban tot bat câmpii cu alegerile anticipate. Ei trebuie să știe că, în conformitate cu Constituția României, alegerile anticipate nu pot fi declanșate decât de cei care au majoritate. Niciodată minoritarii nu pot declanșa anticipatele. S-au așezat la mâna PSD fără să le ceară nimeni, li s-a părut lor că e bine. Cei de la PNL nu înțeleg nici acum că numai cei care dețin majoritatea pot declanșa alegerile anticipate”, a declarat fostul președinte.

Întrebat dacă mai suntem în zodia suspiciunilor de blat între PNL și PSD, Traian Băsescu a răspuns: ”Categoric, da. În momentul în care PSD, care e singurul ce poate declanșa alegerile anticipate, va merge pe varianta anticipate, atunci putem spune fără ezitare că s-a făcut un troc. (...) Mie îmi este foarte clar că nu este în avantajul PSD să înceteze guvernarea PNL pentru că îi va eroda”.

”Din neînțelegere, PNL s-a pus la dispoziția PSD pentru că ei au insistat să vină la guvernare. Cea mai mare greșeală a fost că au venit la guvernare având 20%. Frate, vino la guvernare când ai 40% în Parlament, nu te lua după sondaje. Sondajele nu-ți substituie votul din Parlament.

Marea eroare este că au crezut că pot declanșa alegeri anticipate fiind minoritari. Asta nu se poate. Constituția României este construită în așa fel încât a făcut din Parlament o structură politică inexpugnabilă, e ca o cetate pe care oricât ai ataca-o nu îi cad zidurile.

Oricât se înfoaie Iohannis, el nu are majoritate în Parlament care să realizeze cvorumul și să trântească guvernul. PNL-ul, singur, nu-și poate face cvorumul”, a mai spus Traian Băsescu.

