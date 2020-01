Băsescu, despre anticipate: Costurile acestei fantezii politice vor fi plătite de populație / Mi s-ar părea ridicol ca un partid de dreapta să facă exact ce l-a dus capul pe Dragnea (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că nu înțelege rațiunile pentru care PNL vrea declanșarea alegerilor anticipate parlamentare, căci un astfel de proces are loc doar atunci cînd există un scop, or scopul nu există. Europarlamentarul PMP a mai subliniat că e o greșeală declanșarea procedurilor pentru anticipate fără a ști dacă ajungem acolo. În plus, România va împrumuta mulți bani anul acesta, or anticipatele sunt o „fantezie politică” ce va costa mulți bani pe care nu politicienii îi vor plăti, ci românii. Mi s-ar părea ridicol ca un partid, o forță politică de dreapta să facă exact ce l-a dus capul pe Dragnea - să-și oblige premierii să demisioneze, a mai precizat, pentru B1 TV, fostul președinte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Ați înțeles de ce trebuie făcute anticipate? Care e motivul?

Aproape toate statele democratice, pe final de mandat, se schimbă structura favorabilității în relația cu populația, că de asta e alternanță la putere. De regulă un mandat maxim două, iar după al doilea mandat...

Mai avem opt luni până la alegeri.

Una e dacă aveau un scop. Putea fi, de exemplu: ”un procent de 66% ca să pot revizui Constituția și-mi arată că am 70% deci e un moment potrivit să-mi ating acest obiectiv”. Acum discutăm de un partid care are între 35-40% în sondajele favoabile, care nu poate ținti la a avea două treimi. Poate face alianțe cu oricine, dar încă n-am auzit niciun început de discuție despre alianțe post electorale pentru revizuirea Constituției. Asta ar fi singura justificare.

Ca să declanșezi acum procedurile pentru anticipate, peoceduri care necesită cel puțin 3 luni, trebuia ca dezbaterea să fie terminată până acum și să știu că rezultă că vrem o republică prezidențială sau o republică parlamentară sau vrem parlament unicameral, aceste dezbateri n-au avut loc. E greu de explicat motivul pentru care forțezi intrarea în instabilitate politică, pentru că asta înseamnă să-ți cadă guvernul.

Mi s-ar părea ridicol ca un partid, o forță politică de dreapta să facă exact ce l-a dus capul pe Dragnea - să-și oblige premierii să demisioneze.

Cred că e o greșeală declanșarea procedurilor fără a ști dacă ajungem acolo. E riscant, mai ales că România trebuie să împrumute foarte mulți bani anul acesta. Costurile la aceste fantezii politice nu le plătesc cei care iau deciziile. Populația va plăti”, a explicat Traian Băsescu, pentru B1 TV.