Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Actualitatea românească”, de pe B1 TV, că PNL s-ar afla într-o situație extrem de delicată dacă ar trebui să facă un guvern alături de Pro România, ALDE și UDMR.

În acest context, PMP nu va intra la guvernrare, dă asigurări europarlamentarul.

”Liberalii ar fi într-o situaţie extrem de nefericită dacă ar trebui să facă o alianță cu Ponta, cu ALDE, și cu UDMR-ul lui Hunor. Nici măcar nu s-ar pune problema ca PMP să intre la guvernare într-un asemenea hal de alianță, că s-ar compromite. Nu cred că președintele Iohannis împinge PNL la o compromitere în asemenea alianțe.

Dacă s-a gândit la un guvern minoritar, fără susținere parlamentară, este mai puțin eficient decât un guvern căzut.

Președintele și-a dorit căderea guvernului. Trebuie să recunosc că Orban a făcut o muncă extraordinară, de om cu om, până când a adunat toți votanții care au făcut să treacă moțiunea, dar pasul doi pare șovăielnic deja. Când ai făcut consultările și nu anunți premierul înceseamnă că încerci să câștigi timp, iar lucrul pe care nu îl are acum președintele Iohannis și PNL este timpul. În momentul de față ei au reușit să descalifice PSD și candidatul la președinție”, a declarat Traian Băsescu.

