Băsescu, despre lipsa de pregătire a pompierilor care au intervenit la Colectiv: Mai antrenaţi au fost ospătarii din Bamboo (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că imaginile date publicității recent cu intervenția de la Colectiv „ne arată o pregătire zero pentru intervenție la momente grele”. În opinia europarlamentarului PMP, mai antrenaţi decât pompierii care au intervenit la clubul Colectiv au fost ospătarii din clubul Bamboo, atunci când acesta a ars.

„Ori trimiteai ospătari pentru acea intervenţie, poate ăia erau mai buni, la Bamboo ospătarii au evacuat oamenii şi nu a fost afectat nimeni şi a ars la fel cum s-a întâmplat şi la Colectiv. Dar ospătarii erau antrenaţi pentru situaţia în care apărea incendiu, ISU nu a fost antrenat pentru situaţia în care a apărut un incendiu”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a mai afirmat că IGSU este „gestionat ca fiind proprietatea domnului Arafat”: „Acest ISU este gestionat ca fiind proprietatea domnului Arrafat şi a fost împins (...) să substituie Ambulanţa. În loc să fie complementar Ambulanţei, ISU a reuşit să facă Ambulanţa complementară, oarecum, pentru ISU, ceea ce este nepermis. La accidente, omul are nevoie de medic şi nu de un paramendic, care e pompier şi a fost învăţat să facă respiraţie artificială şi atât. (...) Distrugerea ambulanţei în detrimentul ISU a fost o mare greşeală strategică pentru care nu e de vină Arafat”.

