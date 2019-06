Traian Băsescu, întrebat dacă ar accepta să fie premier: Nu fac niciodată pasul înapoi când e de făcut o treabă. Dar n-aș vrea să se înțeleagă prin asta că și cer postul de prim-ministru (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a fost întrebat, vineri, la emisiunea "Se întâmplă acum" cu Tudor Barbu, de către un telespectator, dacă ar accepta postul de prim-ministru al României în cazul în care i-ar propune Klaus Iohannis.

"M-ați pus în situația în care orice aș răspunde ies prost. Dar, în principiu, să știți că nu fac niciodată pasul înapoi când e de făcut o treabă, deci probabil că l-aș primi (postul de premier, n.r.). Dar n-aș vrea să se înțeleagă prin asta că-l și cer", a fost răspunsul fostului șef de stat.

