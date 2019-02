Traian Băsescu: Preşedintele are OBLIGAȚIA să retrimită bugetul în parlament. Nu poate cădea în oala de IRESPONSABILITATE politică a PSD-ului (VIDEO)

Preşedintele are obligaţia să retrimită bugetul în parlament şi nu poate cădea în oala de iresponsabilitate politică a PSD-ului, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu pentru B1 TV, joi.

Pentru a-şi susţine afirmaţia, Traian Băsescu a invocat mai multe motive, precum calendarul foarte încărcat de vizite oficiale la nivel înalt din acest an, precum şi faptul că Guvernul a trimis în parlament un buget diferit faţă de cel avizat de C.S.A.T.

"Fără a fi un partizan al serviciilor, trebuie spus că serviciile au trimis un aviz pe buget în C.S.A.T. Dacă acest buget pentru servicii a fost propus de Guvern în urma analizelor făcute pe misiunile pe care le au pentru anul 2019, este incorect faptul că după ce a primit aviz C.S.A.T., pe urmă, în Parlament (...) au fost reduse bugetele", a declarat fostul președinte.

"Şi pot să vă spun că anul acesta este un an special, absolut special. Există vizita Papei, care înseamnă cheltuieli enorme de securitate atât din partea SRI-ului, cât şi a SPP-ului", a adăugat el.

"Există summit-ul de la Sibiu, unde vin cel puţin 30 de demnitari la cel mai înalt nivel, dacă-i luăm pe cei ai Comisiei şi Consiliului European, pe lângă şefii de stat şi de guvern. SPP-ul trebuie, practic, cu suficient timp înainte, să-şi mute toată unitatea la Sibiu. Asta înseamnă costuri. Ori a tăia din bugetele lor într-un an atât de încărcat... (...). Gândiţi-vă că Papă nu vine numai la Bucureşti. Merge Bucureşti, Iaşi, Blaj... Deci are un traseu care trebuie securizat, extrem de complicat. Iar Papa este o ţintă a multor descreieraţi."

"Cred că preşedintele are obligaţia să trimită înapoi bugetul de stat, chiar sub şantajul pe care PSD-iștii îl fac pe seama creşterii alocaţiilor pentru copii. Până la urmă este o chestie de responsabilitate a preşedintelui. Şi preşedintele nu poate cădea în oala de iresponsabilitate politică a PSD-ului."

