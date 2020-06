Traian Băsescu: Președintele Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgență, care să cuprindă exact ce vrea să facă Guvernul în starea de alertă. PSD poate rămâne cu votul, dar fără valoare (VIDEO)

Traian Băsescu a explicat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că președintele Klaus Iohannis ar putea institui o stare de urgență, iar în decret să stipuleze „exact ce vrea să facă Guvernul în starea de alertă”, astfel încât PSD „să rămână cu votul” din Parlament, „dar fără valoare”.



„Starea de urgență poate fi modelată în funcție de conținutul decretului. Exact ce vrea să facă Orban cu starea de alertă, poate să fie scris în decretul președintelui pentru stare de urgență. Nimeni nu-i dă președintelui niște parametri de descriere a stării de urgență, și-i alege și îi determină singur”, a afirmat Traian Băsescu, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat ce prevederi ar putea cuprinde un astfel de decret prezidențial, fostul președinte Traian Băsescu, actualmente eurodeputat, a răspuns: „Exact ce vrea să facă Guvernul în starea de alertă, adică încă să nu deschidă restaurantele, să ne oblige să purtăm mască, să nu deschidă școlile. Exact asta poate să scrie într-un decret pentru stare de urgență și a limpezit treaba. E prea multă discuție pentru un lucru în care PSD este vulnerabil, pentru că poate să rămână cu votul, dar fără valoare”.

