Băsescu: Iohannis va avea mari probleme dacă Barna intră în turul 2, pentru că electoratul PSD va vota împotriva sa. Eu nu spun că el a făcut rău. Și eu i-aș fi ciomăgit de câte ori puteam (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că președintele Klaus Iohannis va avea mari probleme în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, dacă va ajunge să-l înfrunte pe Dan Barna, candidatul alianței USR-PLUS.

”Barna e interesant. Eu încă spun că Barna are șanse să intre în turul doi. Asta dacă Dăncilă nu reușește să mobilizeze partidul.

Iohannis va avea mari probleme dacă Barna intră în turul doi, din două motive. În primul rând, diaspora nu-i va mai fi rezervată, ci va fi împărțită între USR și PNL. În al doilea rând, va avea electoratul PSD din țară, care va vota împotriva domniei sale, a lui Iohannis, urmare a relațiilor pe care le-a dezvoltat cu PSD.

Eu nu spun că a făcut rău. Și eu i-aș fi ciomăgit de câte ori puteam, dar e în fața unei realități. PSD îl consideră dușmanul numărul 1”, a declarat Traian Băsescu.

