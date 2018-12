Băsescu: Iohannis nu are niciun adversar competitiv. Dragnea are 8% încredere, iar Ponta crede că poate ajunge președinte dacă țipă în fiecare zi (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că, decamdată cel puțin, Klaus Iohannis nu are un adversar în competiția pentru un nou mandat la Cotroceni.

”Există o singură realitate: deocamdată nu există un adversar competitiv pentru Klaus Iohannis. E președintele în funcție, și-a atras simpatia electoratului de dreapta și de pe stânga deocamdată vedem un Dragnea care are 8-10% încredere și un Ponta care crede că va putea ajunge președintele României dacă țipă în fiecare zi. Firea nu cred că poate decât dacă ia opțiunea independentului. Doamna Corina Crețu e un om onest zic eu, dar nu umflați dincolo de ce e. Nu poate fi un candidat la prezidențiale. E același lucru ca și cu Cioloș. Funcționari de nivel acceptabili, dar fără șanse să fie oameni politici de calibru”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

