Băsescu: Opoziţia trebuie să aibă un singur candidat la Primăria Capitalei - Nicușor Dan. E uşor să arăţi ce nu a făcut Firea, o poţi face zâmbind (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că la alegerile pentru Primăria Capitalei de anul viitor Opoziția trebuie să se prezinte în fața alegătorilor cu un singur candidat, iar acesta, în opinia sa, ar trebui să fie Nicușor Dan.

„Obligatoriu Opoziţia trebuie să aibă un singur candidat, pentru că este uşor să arăţi ce nu a făcut şi cât de prost a gestionat Firea resursele financiare, nu-i niciun efort, o poţi face zâmbind. Dânsa nu observă că s-a făcut celebrul pasaj şi când cobori de pe pasaj, la baza pasajului te propteşti în două semafoare. E ridicol total. Doamna Firea nu este primar de 51%, e primar de 13%. E primar de un singur tur dânsa”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

