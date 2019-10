Traian Băsescu a subliniat luni seară, în direct pe B1TV, că pe vremea când era la Palatul Cotroceni nicio numire de procuror din România nu s-a făcut la sugestia SUA, ci pur și simplu pe baza înțelegerilor interne din politica de la București.



Întrebat în emisiunea „Dosar de politician” de către Silviu Mănăstire dacă Administrația Obama, prin vicepreședintele Joe Biden, a făcut presiuni pentru numirea procurorilor în România, fostul președinte a răspuns: „Nu, nu, însă în mod categoric numirea s-a făcut pe propunerea doamnei Macovei, dacă bine îmi aduc aminte, și a doua numire s-a făcut pe înțelegerea dintre mine și Ponta. Deci nicio discuție cu Biden sau cu altcineva. Niciodată”.



Declarațiile lui Traian Băsescu vin în contextul în care Rudolph Giuliani, avocatul președintelui SUA, a sugerat că Joe Biden, vicepreședinte al SUA în timpul Administrației Obama, ar fi făcut diverse presiuni în România. Remarca angajatului prezidențial vine ca replică la atacurile lansate de democrați împotriva lui Donald Trump, care este acuzat că ar fi încercat să obțină diferite avantaje de la Ucraina împotriva adversarilor săi din politica internă.



„Îmi este foarte greu să vă spun ce informații ar putea să aibă Rudolph Giuliani. Ce vă pot spune cu certitudine este că atunci când vicepreședintele Biden a venit la București, a avut un program extrem de condensant, în care nu cred că a avut timp să se ocupe de afaceri. Pe de altă parte, este foarte adevărat că domnul ambasador Gitenstein a fost numit în Consiliul de Administrație al Fondului Proprietatea

(...) Că ambasadorul Gitenstein a devenit membru în Consiliul de Administrație al Fondului Proprietate, aici văd un lucru în neregulă. După ce i s-a terminat funcția și după ce a susținut și înființarea Fondului Proprietate, și licitația pentru câștigarea management-ului.



(...) Din câte știu, a fost un mare susținător al înființării Fondului Proprietatea. După ce și-a terminat mandatul, a devenit membru în Consiliul de Administrație la Fondul Proprietatea”, a scos în lumină fostul președinte, care a precizat că fostul ambasador SUA la București nu s-a implicat efectiv în alegerea administratorului, ci au sprijinit, „ca întotdeauna”, o firmă americană”.

Ulterior, Traian Băsescu a reluat intervenția telefonică și a precizat că: „Probabil a fost o exprimare mai neglijentă, dar eu am susținut că domnul Gitenstein a susținut tot timpul să organizeze licitația, nu că ar fi intervenit pentru anume firmă. Bineînțeles, că era interesat să câștige firma americană, pentru că toți ambasadorii își susțin firmele”.



Întrebat dacă exista o relație de prietenie între Joe Biden și Mark Gitenstein, ambasadorul SUA la București în acea perioadă, Traian Băsescu a răspuns: „A existat până la un moment. Pe urmă, din câte știu, Gitenstein n-a mai fost în grațiile vicepreședintelui Biden. Este ceea ce știu, n-aș spunea neapărat din bârfă, din discuțiile în zona asta rarefiată a puterii la vârf. (...) Știu sigur că au avut o relație foarte bună, care la un moment dat s-a alterat.



Referitor la faptul că, pe perioada celor două mandate, a fost cel mai informat om din România, motiv pentru care ar fi putut să afle despre diverse afaceri ale lui Joe Biden în România, fostul șef al statului a explicat: „Am fost cel mai informat om din România, dar știind foarte probabil doar circa 10% din ce era de știut. Alții au fost sub 10%. Sincer să fiu, nu cred că aici va fi un cârlig cu care să poată fi agățat Biden, mai ales că nu am idee nici despre afaceri ale fiului vicepreședintelui Biden în România. Iar dacă fiul dânsului a făcut afaceri în România, chiar ar fi trebuit să știu”.



„Categoric m-ar fi informat (n.r. - serviciile de informații), chiar dacă, să spunem, ei ar fi fost printre cei care ar fi sprijinit o oarecare relație a fiului lui Biden sau a lui Gitenstein legat de Fondul Proprietatea. Chiar dacă ar fi sprijinit-o, mi-ar fi spus că afacerea există, probabil fără să-mi spună că au sprijinit-o”, a mai spus Băsescu.



Nu în ultimul rând, eurodeputatul PMP a vorbit și despre informațiile din presă potrivit cărora Puiu Popoviciu, condamnat la nouă ani de închisoare, ar fi avut diverse relații de afaceri cu Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american.



„Dacă Puiu Popoviciu a primit consultanță de la fiul lui Biden, aici sincer nu văd niciun incovenient. Vă mai spun un lucru, poate o să supere multă lume, investiția aceasta pe care Popoviciu a făcut-o în Băneasa, pe un teren pe care, sigur, aparținea unui institut de cercetări - a fost acuzat referitor la modul cum s-a făcut transferul sau cum s-a utilizat terenul - dar acolo era un teren mlăștinos. Țineți cont că eram primar la vremea la care s-a aprobat PUZ-ul, deci proiectul.



(...) Nu știu pentru care parte a afacerii a fost condamnat. Probabil pentru modul cum s-a transferat terenul, bănuiesc. Pentru că la Primărie a venit cu un certificat de proprietate, care nu a putut fi pus sub semnul întrebării. Dacă bine îmi aduc aminte, era o coproprietate cu institutul de cercetări. Cert este că din taxele și impozitele din Băneasa, de pe construcții, cred că se colectează anual sume cu mult mai mari decât valoarea terenului.