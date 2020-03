Marius Pașcan, liderul deputaților PMP, a declarat că Traian Băsescu este propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru al României. Acesta a mai spus că, în opinia formațiunii din care face parte, singura soluție ca România să iasă cu bine din criza declanșată de coronavirus este un guvern de largă uniune națională.

„Asistăm la aceste jocuri politice pe care nu le înțelegem și cred că nu le înțeleg nici românii. Azi, sănătatea, siguranța românilor, securitatea țării e (SIC!) mai importană decât orice. Orice orgolii, vanități, interpretări politicianiste plasează în derizoriu, în zona iresponsbailității clasa politică.

PMP face apel la partide de a sta la masă și a configura că, asta e ultima soluție, un guvern de largă alianță națională, capabil să teacă România prin această perioadă delicată.

Avem și o propunere de premier - Traian Băsescu. În vremuri extraordinare, e nevoie de măsuri excepționale. E soluția unui om experimentat, care a trcut prin multe și poate aduce stabilitate”, a declarat Marius Pașcan.

