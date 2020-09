Traian Băsescu, provocare pentru Gabriela Firea și Nicușor Dan: „Dacă tot stau cu spatele la dezbateri, o să le dau șuturi în spate până fac bătături dacă nu vin la o dezbatere pentru Capitală. Eu vreau cu amândoi și cu fiecare în parte”

Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei, a subliniat duminică seară, în direct pe B1 TV, că este pregătit pentru o dezbatere cu Gabriela Firea și Nicușor Dan, „cu amândoi și cu fiecare în parte, în orice variantă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.