PSD și ALDE anchetează alegerile pe care tot ei le-au organizat. Băsescu: Sunt ridicoli! Numai nu spui ''sunt așa de prost, că m-am furat singur'' (VIDEO)

Parlamentul a decis, miercuri, înființarea unei Comisii care să ancheteze eventualele nereguli și fraude la alegerile din 26 mai - o inițiativă a coaliției majoritare.

Traian Băsescu, viitor europarlamentar PMP, a subliniat ridicolul acestei situații: PSD și ALDE au organizat alegerile și tot ele fac anchetă dacă s-au fraudat alegerile.

”Uitați în ce situație ridicolă sunt acum: au organizat alegerile și tot ei fac comisie de anchetă pentru fraudarea alegerilor. Sunt de un ridicol absolut! Adică numai nu spui ”sunt așa de prost, că m-am furat singur”. Ce să mai înțelegi?”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Băsescu a mai spus că aceste comisii sunt pentru PSD-ALDE ”motive de ieșiri politice”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.