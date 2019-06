Fostul președinte Traian Băsescu a făcut, duminică seară, la emisinea "Dosar de politican" cu Silviu Mănăstire, o radiografie a scenei politice românești înaintea alegerilor prezidențiale care vor avea loc anul acesta și a reiterat faptul că PSD nu are candidat care să intre în turul al doilea al scrutinului.

Fostul șef de stat a arătat că, cel mai probabil, Klaus Iohannis va ajunge în turul al doilea cu candidatul USR-PLUS, care ar putea fi Dan Barna.

Băsescu a precizat, în context, că actualul candidat al Partidului Puterii Umaniste (PPU), Ramona Ioana Bruynseels, ar putea să reprezinte o soluție reală pentru PSD în cursa pentru prezidențiale.

"În orice caz, este clar că USR-ul va da pe cel care intră în turul II cu Iohannis, dacă nu se trezește PSD-ul și să caute în mod real un candidat carismatic care să atragă și sunt vreo două săptămâni de tot când bat câmpii: Căutați o femeie care a reușit în afaceri, 45 de ani, în jur de... și pe cât posibil blondă, dacă e brunetă o vopsiți (aluzie la Ramona Ioana Bruynseels, n.r.). (...)

Uitați-vă la succesul pe care l-a avut în viața politică acest tip de femeie: independentă financiar, avocată - în Slovacia acum, în Croația acum doi ani - și este posibil și la noi să aibă succes acest tip de politician. Inspiră încredere și în același timp e și plăcută", a declarat Traian Băsescu.

În ceea ce-l privește pe Dan Barna, numele vehiculat că va candida din partea USR-PLUS, fostul șef de stat a scos în evidență lipsa lui de experiență politică, deși a admis că are cele mai multe șanse de a accede în turul al doilea al prezidențialelor, alături de Klaus Iohannis.

"Dan Barna deja a trecut de stagiatură. Pentru mine e foarte important să vii cu experiență la candidatura la prezidențiale - și aici Iohannis a avut un handicap pentru care trebuie scuzat, pentru că a venit direct de la primăria Sibiu. (...) Deci Iohannis a avut oarecare experiență (Klaus Iohannis, n.r.), Barna nu are nimic, zero din punct al experienței de administrație la nivel macro, lucru care l-a marcat și pe Iohannis în prima parte. Până la urmă marea problemă e că funcția de președinte al României nu e lipsită de atribuții, (...) deci nu ești un președinte ca președintele Germaniei", a mai spus Traian Băsescu.

