Traian Băsescu, despre situația PSD: La un asemenea eșec, se depune mandatul de președinte al partidului (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că după un eșec electoral ca cel întregistrat de PSD la alegerile europarlamentare, președintele partidului trebuie să demisioneze.

”E treaba lui. De regulă, la un asemenea eșec se depune mandatul de președinte al partidului”, a spus Traian Băsescu, candidatul care a deschis lista PMP la aleegerile europarlamentare.

Întrebat dacă este de părere că ar fi corect ca Guvernul Dăncilă să demisioneze, Băsescu a răspuns: ”Dacă doamna Dăncilă nu-și depune mandatul, PSD se face țăndări până în 2020. Președintele Iohannis dă un semnal, dar execuția e la guvern. Dacă doamna Dăncilă nu prezintă demisia, vom avea PSD-ALDE până în 2020, dacă nu vor rămâne fără grupuri parlamentare prin transer la Ponta. De asta e foarte importantă trecerea pragului de partidul lui Ponta”.

