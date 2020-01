Băsescu: PSD nu mai pare a fi partid, ci o grupare dezorientată / Mă surprinde că Manda s-a hotărât să nu mai susțină proști, când a susținut până acum o grămadă de proști (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că PSD nu mai e un partid, ci o grupare dezorientată, care nu știe pe unde s-o apuce. În starea aceasta de haos, consideră fostul președinte, nu este exclus ca liberalii să reușească să obțină ceva sprijin în vederea declanșării procedurilor pentru anticipate.

„PSD nu mai pare a fi partid. Ei sunt o grupare dezorientată, care nu știe în ce parte s-o apuce și care sunt tot mai vulnerabili la capitolul loialitate față de ce spuneau când era partidul pe val. Cred că acum, la cum funcționează PSD, orice e posibil și se poate obține de la ei și un vot pentru declanșarea procedurii (pentru anticipate), pentru că sunt un partid dezorientat.

Mă uitam la ei că se lipesc uneori de decizii care nu au nimic în comun cu credința lor, dar se lipesc de ele de teama electoratului de teama... Partidul nu mai are personalitate!”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

